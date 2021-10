Meretuulepargi mõjud lindudele ja kaladele tehakse selgeks

Liivi lahe meretuulepargiga seotud keskkonnamõjusid hakkab hindama infrastruktuuri-, planeeringute ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte Skepast & Puhkim. “Seal on väga palju keskkonnauuringuid ja -teemasid, mida me peame analüüsima ja andma hinnangud, kuidas see avameretuulepark üht või teist keskkonnavaldkonda mõjutab,” ütles juhatuse liige Hendrik Puhkim.