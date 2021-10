Kaja Kallas: Laste huvihariduse võimalused ei vähene tuleval aastal

Tellijale

Tuleva aasta riigieelarvega saab Pärnumaa raha Pärnu–Uulu teelõigu neljarajaliseks ehitamiseks ja Rail Balticu tarvis. Miks on Tallinna–Tartu maantee riigi vaatest olulisem kui Tallinna–Pärnu maantee, olgugi et Pärnu suunal sõidab rohkem raskeveokeid?

Kindlasti ei saa öelda, et Tallinna–Tartu maantee oleks olulisem kui Tallinna–Pärnu maantee. Oluliste lõikude ehitamisega minnakse järjest edasi.

Probleem on olnud see, et pole tehtud projekte. Kui tuleb raha, ei saa kohe ehitama hakata, sest projekti ei ole. Edasi saab minna nende projektidega, mis on juba tehtud.

Libatse–Nurme lõik tuleb. Eelmises riigi eelarvestrateegias oli selle lõigu ehitus nii-öelda liivale kirjutatud, era- ja avaliku sektori koostööna. Me tellisime uuringu, mis ütles, et selline projekt läheks ligemale 50 protsenti kallimaks, 90 miljonit, mis on päris suur raha. Odavam on riigil seda oma laenuvahendite arvel välja ehitada.