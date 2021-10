Peab ikka olema ohtralt kannatust ja headust, tugev närvikava ja suur armastus töö vastu, et tekitada hüsteeritsema kippuvas sünnitajas, kes tahtnuks endale sealsamas otsa peale teha, ja kogu ­sellesse virvarri kistud pabistavas tugiisikus tunne, et nad on hoitud, neist hoolitakse ja peetakse lugu, keegi ei taha neid piinata. Asjatu oli ka hirm, et spetsialistid teevad liinitööd: kogetu kinnitas täpselt vastupidist. Kui ühtpidi ei saanud, proovisime teistpidi, kui naapidi ei saanud, leiti kolmas ja neljas moodus lootuses, et ehk sobib just see.