Saal jäi tummaks, ainult Kalle Grünthal tagapingist ­hõikas, et tema võib telefoniga valgust näidata. Kuna Grünthal arvas, et riigikogu esimees teda ei usu, demonstreeris riigikogulane oma sõnade kinnituseks ­sedasama funktsiooni. Kuna ta oli kindel, et härra riigikogu esimees ei pruugi üldse uskuda, et tema telefon suudab filmida ja pildistada, ei raisanud ta aega nende faktide suusõnalisele mainimisele, vaid otsustas selle kõige tõestuseks ise filmima ja pildistama hakata. Ja et ope­raatoritöö ei jääks ühekülgseks, jõudis ta otsusele, et filmida võiks ka koridoris. Olgugi et ­koridoris oli kottpime.