Tänavused võistlused olid samasugused, nagu nad on alati olnud, päeva jooksul toimusid võistlused noorimast U12 vanusegrupist vanima U23ni välja. Oli vaid see väikese erinevus, et vanima vanusegrupi meeste ja naiste võistluse eel, kus osales ka Jüri Tamme õpilane Toomas Tankler, rivistusid sportlased leinaseisakuks lahkunud vanameistri auks. “Austatud võistlejad, treenerid, nädalapäevad tagasi lahkus meie hulgast suurepärane sportlane, kahekordne olümpiamängude pronksmedalivõitja, maailmameistrist hõbemedalimees, NSV Liidu meister, Pärnu linna tuline patrioot, hea treener ja hea sõber Jüri Tamm, kelle pärast me täna siin olemegi. Lugupeetud võistlejad, mälestame minutilise seisakuga Jüri Tamme,” lausus Eesti kergejõustikuliidu peakohtunik Priit Neeme osalejatele.