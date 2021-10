Neli aastat tagasi tekkis ­Surju ja Saarde valla ühinemisel üks suur omavalitsus, mis sai nimeks Saarde vald. Pärast liitumist on vallas olnud rahutud ajad. Nelja aasta vältel on vallaelu juhtinud neli vallavanemat ja poliitilised jõujooned on mitu korda muutunud volikoguski.