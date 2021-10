Graafik ⟩ Pärnu haiglas suri üks koroonapatsient

Tänahommikuse seisuga on Pärnu haiglas arstide hoole all kokku 22 koroonaviirusega haigestunut. Patsientidest üks on intensiivis juhitaval hingamisel. Kuus koroonaviirusega nakatunut on vaktsineeritud. Kohaliku ravila noorim koroonapatsient on 25- ja vanim 89aastane.