Esinumbrid on ühte meelt, et Pärnu linna külje all paiknevad asulad on nii palju suuremaks paisunud, et vaja läheb kaht uut kooli. Nendesamade asumite elanike hulgas on elukoha ümberregistreerimine ehk sisse-välja kirjutamine väga levinud. See on vallale suur probleem, mis uutel volinikel lahendada tuleb.