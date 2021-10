Tulekul on selle sajandi kõige olulisemad kohalike omavalitsuste valimised. Oktoobris valitavatel voli­kogudel lasuvad senisest suuremad ootused kiire – aga mitte kiirustatud – rohepöörde suhtes koostöös teadlaste ja kogukondadega. Eesootaval neljal aastal on ülitähtis, et iga otsus ja investeering viiks meid igas omavalitsuses kliimakindla ja ökokriisita tuleviku suunas.