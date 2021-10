Tänahommikuse seisuga on Pärnu haiglas arstide hoole all 22 koroonaviirusega nakatunut. Kuus neist on vaktsineeritud. Kohaliku ravila noorim koroonapatsient on alla aasta vanune laps ja vanim 89aastane.

Pärnumaa COVIDi-vastase vaktsineerimise koordinaator Karmen Vesselov nentis, et vaktsineerimistempo on Pärnus nii nagu kõikjal Eestis: pidur on peal. “Kahjuks on nii, et nakatumine tõuseb ja eks me selle immuunsuse ükskord saavuta kas siis valusalt läbipõdemise kaudu või vähem valuliselt, vaktsiiniga,” ütles Vesselov. Tema sõnutsi on vaktsineerimistempo ühtviisi madal igas vanuserühmas. Kui veel mõni nädal tagasi oli Pärnumaal esmase vaktsiinidoosi saajaid 300 ringis, siis viimasel nädalal on endale esimese süsti teha lasknud 200 inimese ümber. “Inimesed ei ole kõik vastu, seal on neidki, kes natuke veel pelgavad ja tahavad selgitust saada,” selgitas Vesselov. Tema väitel on lahendus teha teavitustööd, eelkõige pakkuda ettevõtetes nõustamisteenust ja kohapeal selgitada, mis vaktsiini sees ikkagi on.