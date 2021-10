Kuigi paljud lähikondsed on mind üritanud veenda, et praegu on sügisvärvide kõrghetk, jään siiski endale truuks ja arvan, et selleni jääb veel pisut aega. Kased pole ju veel üleliia kollasedki! Teisest küljest ei pruugi ühest äärmusest teise kaldunud suve järel kasekasukas sidrunikarva tõmbudagi. Vahtrad aga pakuvad praegu juba värvimängu. Ühed on punased, teised kollased ja kolmandad oranžid.