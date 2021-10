Kõik, kes on kordki elus oma jalalaba pahaaimamata sellele Taani ettevõtte toodangule vajutanud (mina tunnen isiklikult vaid ühte inimest, kellel niisugune kogemus puudub), teavad, kui valus mul praegu on: see kõva, teravate nurkade ja mügarikega jubin tunginuks nagu läbi talla luuni.