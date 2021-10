Kümme aastat tagasi kirjutas Pärnu Postimees, et siinse linnapea Toomas Kivimägi ametipalk on suurem kui Tallinna meeril Edgar Savisaarel või Tartu kolleegil Urmas Kruusel. Samuti kirjutas tollane leht, et Pärnu linnapea palk oli Tallinna ametivenna omast kõrgem juba Mart Viisitamme ajal.