Kui ma debatti ette valmistasin, mõtlesin kohe esimese küsimusena, et väga paljud teist on riigikogulased ja linnapeaks tulles kaotaksite palgas pea 1000 eurot. Aga Andrei Korobeinik on nüüd teinud ettepaneku, et linnapea palka võiks tõsta 5000 euroni. Kas see on piisavalt motiveeriv, et tulla Pärnu linnapeaks?