Eesti 200 on proaktiivne liberaalne tulevikku suunatud erakond. Seisame selle eest, et ükski põlvkond ei elaks teiste arvelt. Pärnul on suur potentsiaal saada parima elukeskkonnaga kohaks, kus kõigile on olemas head võimalused igakülgse hariduse omandamiseks, töötamiseks ja loovaks eneseteostuseks.