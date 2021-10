Tartu ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner on võtnud vaktsiiniteemalistele küsimustele vastamise oma südameasjaks. FOTO: Ragnar Peets

Millal ivermektiin Eestis koroonaravimina kasutusele tuleb? Kas mRNA vaktsiinid on geeni­teraapia? Kuidas mõjub koroonavaktsiin alkohoolikutele? Need on vaid mõned näited küsimustest, mida Tartu ülikooli genoomika instituudi teadlastele iga päev esitatakse.