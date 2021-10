“Kohalikul kogukonnal peab olema seadusega tagatud üheselt mõistetav võimalus endale oluliste metsade majandamisel kaasa rääkida,” selgitas keskkonnaminister Tõnis Mölder, kelle sõnutsi on õigusselguse nimel vaja muuta nii metsa- kui ka planeerimisseadust.

Seetõttu on kõige otstarbekam, kui kohalikule kogukonnale väärtuslikud metsaalad lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandil.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on küll loonud võimaluse teha ettepanekuid metsaalade arvamiseks nii-öelda kõrgendatud avaliku huviga alade hulka, kuid seni puuduvad täpsemad reeglid, kuidas neid ettepanekuid hinnata. Peale selle on kohalikel kogukondadel olnud keeruline nende metsade majandamises sõna sekka öelda. “Seetõttu on kõige otstarbekam, kui kohalikule kogukonnale väärtuslikud metsaalad lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandil,” ütles Mölder.