Otseülekanne ⟩ Volikogu otsustab linnapea palga üle

Linnavalitsuse palga tõstmises vahetult enne valimisi ei ole midagi ebatavalist ja seda, et eelmine volikogu otsustab kergitada järgmise linnavalitsuse palka, peetakse heaks tavaks. Tavatu on aga sedavõrd suur palgatõus: rahandusministeeriumi 2021. aasta aprilli andmete järgi on Pärnu linnapea palk praegu võrreldes kolleegidega mujal riigis märkimisväärselt väiksem, jäädes palgaedetablis kaheksandale kohale. Suvepealinna meeri edestavad töötasu poolest Tallinna ja Tartu, samuti Kohtla-Järve, Narva, Rakvere, Keila ja Viljandi linnapea. Kõige kõrgem palk on Tallinna meeril: 6100 eurot.