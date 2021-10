Pärnu haiglas on ravil 31 COVID-19-patsienti, kellest 19 on vaktsineerimata. 26 patsienti on Pärnumaalt, viis mujalt. Noorim patsient on 23 aastat vana, vanim 86.

Tartu ülikooli reoveeuuring näitab üleüldist nakatumise kasvu Pärnumaal võrreldes möödunud nädalaga, kuid suurim on see tänase seisuga Ida-Virumaal. Valdavalt on viiruse kogus kõikjal Eestis kas suur või väga suur. “Meie tulemustest ilmneb, et nakatumine kasvab lähinädalail Ida-Viru kõrval märkimisväärselt Harjumaal ja Kesk- ja Lääne-Eestis,” sõnas TÜ antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.

Viimase ööpäevaga analüüsiti 7869 testi, millest 1277 osutus positiivseks. Positiivse vastuse saanutest oli 854 vaktsineerimata ja 423 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäevas manustati 2742 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 397 005 annust. Täisealistest on vähemalt ühe kaistsüsti saanud 67,9 protsenti. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu on haiglaravil 267 inimest. Kokku on haiglas 349 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest kaitsesüstimata on 217 ehk 62,2 protsenti ja kuur on lõpetatud 132-l ehk 37,8 protsendil.