Pärnumaa 2021. aasta õppijaks valis komisjon seitsme nominendi seast Kaire Partsi, kes õpib nii kogemus- kui sotsiaalnõustajaks. “Aasta õppijaks saamiseks on vaja eelkõige tahtmist ja motivatsiooni, miks õppida,” ütles Parts tunnustust vastu võttes. Tema motivatsiooniks on tema sügava puude ja erivajadustega tütar, kelle nimel on ta oma elus teinud palju muudatusi. “Ma ütleksin, et olen oma elus pidanud tegema 180kraadiseid muutusi, ja seda mitte ühel korral, vaid päris mitiu korda. Aga ma olen tänulik selle eest, sest see, kus ma täna olen, on hästi huvitav.”