Juba siis, kui häälte lugemine oli alles pooleli, näis võrdlemisi kindel, et senine koalitsioon, kuhu kuuluvad valimisliit Pärnu Ühendab, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Keskerakond, saaks piisavalt mandaate, jätkamaks üheskoos linna juhtimist. Samal ajal on teada, et senine koalitsioon ja opositsioon on lohutamatult tülli pööranud. Kosenkranius ei soostunud siiski avaldama, kas nad jätkaksid meeleldi senise kooslusega.