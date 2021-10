Eliisabeti kirik on oma 52,5meetrise torniga suvepealinna kõrgeim hoone. Kahjuks selgus mõni aasta tagasi, et vanalinnas asuva kiriku torn on sedavõrd trööstitus seisus, et võib tänaval kõndijatele iga kell peale prantsatada. Praeguseks on ligemale 300aastane torn linnarahvale taas ohutu. Nii saime võimaluse seda oma silmaga lähemalt kaeda.