Senine vallavanem Ingvar Saare, kes kindlasti on igati asjalik vallajuht, on ametis olnud tosin aastat ehk kolm valmistsüklit ja kihnlased otsustasid, et aeg on küps muutusteks. Enamgi, viimased neli aastat oli saarel puudunud igasugune opositsoon, kuna peale Saare juhitud valimisliidu liikmete sai volikogu otsustele vastu vaielda vaid üks üksikkandidaat.