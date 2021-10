“Me vaatame, mis on Pärnule parim ja seda, millised on erakondade ja valimisliidu programmid, mis kõige paremini kokku sobivad,” lausus valimisliidu esinumber ja senine Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. “Eks me lähe siit edasi ja vaatame, kuidas minema hakkab.”

Reformierakonna siinne esinumber Toomas Kivimägi ütles valimispeol Piparmündi restoranis konkreetselt, et kui nemad koalitsiooni ei saa, siis uut silda Pärnusse ei tule. Niisiis, kas Kosenkraniuse arvates oli reformierakondlasel selles suhtes õigus? “See on kindlasti pluss, et erakonnad, mis on riigis võimul, kuuluvad ka Pärnus koalitsiooni,” lausus Kosenkranius. “See annab meile kindlasti sillaprojektis tugevust juurde.”