Graafik ⟩ Pärnumaa nakatumisnäit on riigi kõrgeim

Kohaliku ravila noorim COVIDi-patsient on kolme aasta vanune ja vanim 92aastane. Haiglaravi vajajatest on vaktsineeritud 11.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on nüüd 1927, mis on maakondade võrdluses kõige kõrgem. Madalaim on see näit Hiiumaal: 301.