Puusepp kinnitas, et riketega tegelevad brigaadid on olnud väljas öö läbi ning tööd jätkuvad täna ja nädalavahetusel kuni elektrivarustuse taastamiseni.

Riigi ilmateenistuse andmetel on kodumaakonnale tänaseks antud teise astme tormihoiatus. See tähendab, et ilm on ohtlik ja tuleb pidevalt jälgida ilmaprognoosi.