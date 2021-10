UKMi kuraatori Mark Soosaare sõnutsi tasub Soome-Eesti maalikunstniku Mika Vesalahti (1967) loomemaailma mõistmiseks avada Itaalia kirjaniku Dante Alighieri (1265–1321) teos “Jumalik komöödia. Põrgu”, mis on varakeskaegse Euroopa kirjanduse tuntuim teos. “Nii Dante kui Vesalahti hoiatavad, et paradiisi jõudnud, võib eksinu leida eest põrgu ning vastupidi,” lausus Soosaar. Tema hinnangul kehtib see filosoofiline mõttekäik nii Mustlas kui Moskvas, nii Pariisis kui Pärnus. Uskugem kunstnikku: põrgust võib leida soojust ja taevast halastamatust.