Ravil olijatest on noorim ühekuune, vanim 94aastane. Intensiivravi vajab kaks inimest, kellest üks on juhitaval hingamisel.

Möödunud nädala lõpus suurendas kohalik ravila koroonapatsientide vastuvõtmise võimekust, avades COVIDi üldvoodeid peale seitsmenda korruse ka korrus allpool. Peale selle on ravila täielikult lõpetanud plaanilise statsionaarse ravi kõigil sisehaiguste erialadel, sellest nädalast vähendatakse plaanilist kirurgilist ravigi.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 2174, sellega asub kodu­maakond kogu riigis teisel kohal, meist kõrgem on see näit vaid Põlva maakonnas (2232).