Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja lausus näituse avamisel kunstnikule sõna andes, et Soonseina piltides on selline mõnus hullumeelsus, mis ei mahu ajukäärude vahele ära või siis need pildid ise ongi ajukäärud. Nagu hea mõistatus võib igaüks neis näha väga erinevaid figuure või maailmu.