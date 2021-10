Filosoofiaõppejõud armastas korrata, et kaks korda ei saa samasse jõkke astuda. Voolav vesi on ju igal hetkel uus. Balti ­raudtee ­Eesti osa plaanijate jões näib vesi seisvat ning isegi riigikontrolli viimane audit “Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta” pole nende eufooriat kahandanud. Hiigelprojekti vedurite kõrgenenud meeleolu jätkus ka pärast 2019. aasta detsembrit, kui riigikontroll möönis, et Rail Balticu (RB) tähtaegne valmimine pole realistlik.