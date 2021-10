Samasugust kaamerapilti näeb veel Tallinna teletornist, kus on töös 278 meetri kõrgusel olev panoraamkaamera, ja Kohtla-Nõmme saatejaama mastist, kus kaamera on 226 meetri kõrgusel. Käesoleva aasta lõpus peaks töökorda saama veel kaamera Tartus Soinaste mastis, kust avaneb vaade ülikoolilinnale.

SkyView kaameraid kasutades ja tulevikus tehisintellekti kaasates on võimalik avastada metsatulekahjusid, aidata sünoptikutel kiirelt saada ülevaadet Eesti ilmastikust ja erapilootidel ohutult õhku tõusta, teades, et sihtkohas on maandumiseks sobiv ilm.