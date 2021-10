Esmalt tuleb nagu igas teiseski kodus valmis saada hommikusöök. Süüa Paju aga ei tee, vaid juhendab oma pereliikmeid, kuut Niidumetsa maja ühe korteri elanikku söögi valmistamisel. Neil kõigil on oma ülesanded – kes katab laua, kes praeb, kes keedab. Üheskoos istutakse laua äärde ­einestama ja koristataksegi. Ühe “pere” raames tehakse kõike koos.

Niidumetsa kodu on ööpäevane teenus täisealistele psüühilise erivajadusega inimestele. Maja avati 2018. aastal ja sinna pai­gutati elanikud vanematest teenusemajadest Toris ja Vändras. Majas on neli korterit ja igas korteris elab kuus inimest, kel kõigil on oma tuba.