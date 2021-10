Viimastel aastatel on silma torganud üha enam intsidente, kus ülemuse-alluvussuhetes esineb ahistamist või kiusu. See ei tähenda, et väärkohtle­mise juhtumid töökollektiivis on kasvanud, vaid pigem osatakse neid olu­kordi rohkem märgata ja teadvustatakse, et selline käitumine ei ole aktsepteeritav. See, millega varem lepiti kui parata­matusega, on nüüd saanud tauniva ­hinnangu. Seetõttu sellest räägitaksegi üha rohkem ja selliseid intsidente tuleb üha enam päevavalgele.