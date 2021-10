Kuigi koolide avatuna hoidmine on olnud sel sügisel üks riigi prioriteete, peab kahjuks taas kurbusega tõdema, et pärast koolivaheaja lõppu on mitmel pool Eestis õpilased sunnitud oma õppetükke tegema distantsilt. Koolimaja uksed on esmaspäevast suletud kõigis Pärnu linna koolideski.