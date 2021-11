Avalik pöördumine ⟩ Vaktsineerimine on “võti” töökohtade, sissetulekute ja ettevõtete arenguvõime säilitamiseks

Haigestumise ohjamiseks on Eesti Vabariigi valitsuse otsusega seatud taas täiendavad piirangud ja Pärnumaa haigestumisnäitajad on seejuures ühed riigi suurimad ning elanike vaktsineeritus üks madalamaid.

On üheselt mõistetav, et eelkirjeldatu mõjutab Pärnumaa – Eesti keskmisest suurema turismisektori osakaaluga maakonna – sotsiaalmajanduslikku jätkusuutlikkust ja kohalike omavalitsuste tulubaasi keskmisest suurema negatiivse mõjuga. Juba teist hooaega on tugeva surve all spaad, majutus- ja toitlustusasutused, etendus- ning kultuuriasutused – nii nende töökohad kui pikaajalised investeeringud.