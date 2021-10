Hüvasti, meistriliiga ⟩ Pärnu Vaprus kukkus tippseltskonnast välja

Enne tänaseid lahinguid tähendas see seda, et 28. vooruga võiks kõik selgeks saada: kui Pärnu kaotab Viljandile ja Tammeka alistab mõni tund hiljem FC Kuressaare, oleks juba kaks vooru enne lõppu klaar, et Vaprus on järgmine aasta esiliigas. Teatavasti kukub tabeli viimane aste madalamale ja eelviimane läheb üleminekumängudele.