Kui nädal tagasi teatas jalgpalliliit, et koroonaviiruse tõttu on kõik madalamate liigade võistlused peatatud, siis nüüd otsustati, et esiliiga ja selle B-tasandi käesoleva hooaja lahingud peetakse siiski lõpuni. Nõnda tulid pühapäeval vutimurule nii Pärnu jalgpalliklubi (PJK) kui Vändra Vaprus.