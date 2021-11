Graafik ⟩ Nakatunute arv tegi kuuga gasellihüppe

Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik märkis, et Pärnumaal on peamiselt kolded õppeasutustes, peale nende peredes, raviasutuses ja töökohas.

Tänahommikuse seisuga on Pärnu haiglas 45 COVID-19- patsienti, kellest vaktsineeritud on 16. Noorim arstide hoolt vajaja on 32- ja vanim 99aastane. Intensiivravis juhitaval hingamisel on kaks patsienti.