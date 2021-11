Juhtkiri ⟩ Süütame hingedepäeval küünla viiruses elu kaotanutele

Sel sügisel võiks mälestusküünla süüdata koroonaviiruse pärast elu kaotanutelegi. Isegi kui oma tuttavate seas pole selle viiruse tõttu taevastele radadele lahkunuid, on kõik need kurjale tõvele alistunud kellegi emad-isad, vanaemad-vanaisad, sõbrad või üleaedsed.

Seegi pole veel kõik. Eestis on koroonaviirus sedavõrd laialt levinud, et möödusime Lätist ja oleme nüüd ametlikult Euroopa Liidu kõige kõrgema nakatumusega riik.

Mida me teha saaksime, et viirus taanduma hakkaks? “Peaksime kõigepealt igast reeglist kinni ­pidama,” rõhutas teadusnõukoja juht Irja Lutsar eile. Jääb ainult nõustuda.

Mõistagi pole aga võimalik mõõta, kelle südamevalu on suurem või pisarad kibedamad – kas töölt kõrvale jäetud või suisa töö kaotanud vaktsiinieirajal või viiruse tõttu elu jätnu lähedasel?

Otsuse peame tegema ise. See võiks sündida teadmisest, et hoolime üksteisest. Et igaühest meist oleneb, kuidas meil kõigil selle viirusega kõrvuti kulgedes elu edasi läheb.