Viimase nädala jooksul on ­mitmel korral ­rahu põue pugenud. Seda rahu on toitnud looduses lokkav vaikus ja sellest tingitud imeõrn sahin kõrvades. Looduses saabki endamisi olla ja oma sügavaid mõtteid mõlgutada, eriti kui hoiduda suurematest maanteedest või asulatest eemale. Viimasel nädalal on olnud hommikuid, mil mind on ümbritsenud ja vaadet piiranud piimjas udu, mis maastikul leiduvaid kontraste pehmemaks muutis või suisa tuhmistas.