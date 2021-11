Valimisliit Ühtne Koduvald, valimisliit Rannamänd ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ühendanud oma teadmised ja kogemused, et arendada Häädemeeste valda kui tervikut Iklast Pärnuni. Valla juhtimisel lähtume avatud valitsemise põhimõtetest, mis tähendab ausat ja läbipaistvat juhtimist, kus olulisel kohal on elanike kaasamine. Järgneval neljal aastal tegutseme selle nimel, et tagada soodne elukeskkond kõigile valla elanikele.