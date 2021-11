Uulu põhikool valiti ülekaaluka häältesaagiga aasta kooliks

"Uulu põhikool on imeline näide väitele, et Eestis saab igas külakoolis maailma parimat haridust," sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. "Teie tugevus on see, et olete suutnud kaasaegse õpikäsituse panna kaasaegsesse vormi. Olete ühtehoidev ja üksteist väärtustav koolipere, kus igaüks on tegija, kus usutakse igasse inimesse," tunnustas minister tiitlit üle andes.