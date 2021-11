Minul on see, ilmselt ­põhikooli lõpuklassides õpitu meelde jäänud nii: energia ei ­teki ega kao, vaid muutub ühest liigist teiseks ning kandub ühelt kehalt teisele. See on mul ikka ja jälle meelde tulnud. Näiteks kodus ahju küttes, aga ka inimloomuse ja emotsioo­nide üle mõtiskledes.