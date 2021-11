Pärnu haiglas arstide hoole all poolsada koroonaviirusega haigestunu, kellest kaks on intensiivraviosakonnas voolikute all. FOTO: Tairo Lutter

Tänahommikuse seisuga on Pärnu haiglas arstide hoole all 50 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 16 on vaktsineeritud. Intensiivraviosakonnas juhitaval hingamisel on kaks patsienti.