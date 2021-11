Rinnavähk on naiste kõige sagedasem vähivorm. Sõeluuring võimaldab haiguse avastada varases staadiumis, kui kaebused veel puuduvad. Mida varem haigus avastatakse, seda paremini on ta ravitav. Näiteks Tartu ülikooli kliinikumis on 80 protsenti sõeluuringutega avastatud vähkkasvajatest olnud varajases arengujärgus. Need naised suudetakse enamasti terveks ravida.