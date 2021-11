Sadama kossutiim lõpetas kaotusseeria, leegionärile otsitakse uut klubi

Kas Rannula tegi poolajapausil kurja häält või mõistsid pallurid ise, et tuleb jalad kõhu alt välja võtta, igatahes spurtisid pärnakad platsile naasnuna 12:0 ja said kolme minutiga sisse turvalise, 16punktise edumaa. Ehkki lõunanaabrid tulid viie punkti kaugusele, kõmmutas Artur Konontšuk veerandi lõpus kaks kolmest ja enne otsustavat perioodi säras tablool 69:54.

Neljanda veerandi alguses sai Pärnu püssi paukuma, vahe paisus kiirelt 29ni ja mäng oli tehtud. Platsile said vahetusmehedki, vaid leegionär Tarekeyi Edogi jäi teist matši järjest pingile istuma – kas Nigeeria mehe mängud suvepealinna satsis on mängitud? Rannula ütles mängujärgses intervjuus, et kuigi Edogi on veel nimekirjas, otsib keskmängija agent talle uut klubi.