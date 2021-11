Graafik ⟩ Kurja haiguse küüsis olijate arv langes haiglas kurval põhjusel

Uusi haigeid saabus Pärnu haiglasse viis, sama palju koroonapatsiente sai koju. Kaks koroonahaiget on intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel. Üks covid-haige viidi nakkusüksusest üle intensiivravile ja sealt edasi juba Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Kõikidest koroonapatsientidest 31 on vaktsineerimata ja 16 vaktsiinikuuri lõpetanud. Haigete seas on 41 pärnumaalast ja kuus teiste maakondade elanikku.

Pärnu haigla kõige noorem covid-haige on 11- ja vanim 94aastane.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 2316, mis on veidi väiksem kui nädal tagasi olnud 2380. Suurem on nakatumine vaid Põlva- (3262) ja Viljandimaal (2398).