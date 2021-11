Galerii ⟩ Taliujumiskeskuse avamisel osalenud “luik” tõi kaasa tähtsa sõnumi meestele

Täna avati Pärnu jahisadama naabruses taliujumiskeskus Pärnu HUUM, kus karastava hobi harrastajad saavad riideid vahetada ja pühapäeviti saunalaval sooja kontidesse lasta. Olin endale pähe võtnud, et see on küllalt hea põhjus üha populaarsust koguv harrastus omal nahal järele proovida. Kui hull see ikka olla saab!