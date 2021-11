Selles on palju positiivset ja kohati liigset arengukavalikku detailsust, kust raske selgeid eelistusi välja lugeda. Kõike on üritatud lubada ja markeerida, aga olulisemad ülesanded ei vasta küsimusele “kuidas?”.

Eesti 200-le on tähtis, kuidas linn suudab tuua Pärnusse noori spetsia­liste, toetada idufirmasid, meelitada investeeringuid ning Pärnut turun­dada. Koalitsioonilepingus on peatüki “Ettevõtlus ja majandus” all toodud tegevus väga üldsõnaline.