Ostukeskuste juhid e-kaubanduse kiires arengus probleemi ei näe

Kahe esimese jalatsipoe sulgemine on seotud sellega, et TKM King AS sulgeb järk-järgult kingamüügile spetsialiseerunud ABC Kinga ja SHU füüsilised poed. Edaspidi jäädakse jalatsitega kauplema e-kanalites. Ecco kauplus kolis aga suuremale pinnale.